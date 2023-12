Confira as atrações da festa de Réveillon que será realizada pela prefeitura municipal de Tabatinga

Neste domingo dia 31 de dezembro de 2023, vai acontecer a grande festa de Réveillon no Centro Cultural.

A prefeitura municipal de Tabatinga convida você e sua família para juntos celebrar a chegada do ano novo.

E para embalar a festa, o evento contará com a apresentação da banda Xote com Pimenta, atração vinda direto de Manaus para alegrar a sua noite.

Durante a festa acontecerá também o tradicional bingão da virada, com prêmios em dinheiro, TV 42 polegadas, fogão 4 bocas e muito mais, não perca essa grande oportunidade de iniciar o ano novo com dim dim no bolso ou com um grande prêmio para a sua casa.

Venha para o Réveillon Popular de Tabatinga e acompanhe também, a tradicional queima de fogos para comemorar a chegada de 2024.

Esperamos você e sua família nesse domingo no Centro Cultural a partir das 20h.