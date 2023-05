As comunidades indígenas do Umariaçú I e II receberam oficina no dia 22 de maio.

A oficina foi aplicada pela Secretária Municipal de Meio Ambiente. A ação teve por base, a conscientização dos resíduos atribuídos aos descartes de objetos considerados não reutilizáveis, ressaltando assim importância dos meios de coleta a destinação dos sedimentos.

Fonte: Secom TBT

Por: Grupo CM/ Lucas Gomes