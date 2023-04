AM amplia dose de reforço contra Covid para pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades

A dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19, foi ampliada pelo Governo do Amazonas para o público-alvo para quem tem entre 12 e 59 anos ou mais com comorbidades. Veja quem está na lista dos grupos prioritários.

A ampliação consta em Nota Informativa disponível em: https://bit.ly/3KlFTsf.

A dose da vacina será disponibilizada às pessoas que se encaixem no quadro de comorbidades incluídas no grupo prioritário para a dose de reforço e apresentarem, pelo menos, o esquema primário de duas doses com vacinas monovalentes.

Entre as comorbidades incluídas nessa ampliação estão pessoas com diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas e arritmias cardíacas.

No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), é quem coordena as ações de vacinação.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reiterou a necessidade da atualização do esquema vacinal, principalmente, para quem ainda não foi vacinado com doses de reforço.

A dose de reforço com bivalente a quem não está no grupo prioritário será realizada com a vacina monovalente disponível nos postos de vacinação coordenados pelas secretarias municipais de saúde de cada um dos 62 municípios.

Vacina bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19 é a continuidade da resposta protetora da vacinação para a prevenção da doença sintomática e formas graves das novas variantes da Ômicron. Como dose de reforço, a vacinação com dose da bivalente contra a Covid-19 previne a evolução de desfechos graves pela doença, como hospitalização e óbito.

O esquema vacinal para os grupos prioritários é de uma dose de vacina bivalente (reforço) para as pessoas, com 12 anos ou mais, que apresentarem, pelo menos, o esquema primário de duas doses com vacinas monovalentes.

Quem não faz parte dos grupos prioritários deve concluir a imunização com doses monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou do esquema primário com monovalentes.

Fonte: https://amazonas1.com.br/am-amplia-dose-de-reforco-contra-covid-para-pessoas-de-12-a-59-anos-com-comorbidades/

Foto: Henrique Silva/Semsa)