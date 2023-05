A Prefeitura se reuniu com o representante do Exército Brasileiro para alinhar a 2ª Corrida Internacional da Infantaria, que ocorrerá em Letícia, no Alto Solimões.

Programada para o dia 04/06, com 10km percurso previsto, a 2ª Corrida é organizada e realizada pelo 8° Batalhão de Infantaria de Selva, com apoio dos órgãos de segurança pública do município e demais secretarias municipais.

Fonte e fotos: Secom PMT