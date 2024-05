Festival de Parintins na Globo e Rede Amazônica; entenda como será a transmissão

A 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, será transmitida pela Rede Amazônica, Multishow, Globoplay e TV Globo. A festa, que traz a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Serão três dias de transmissão na íntegra na Rede Amazônica, Multishow e Globoplay, com sinal aberto para não assinantes.

O Festival, considerado um patrimônio cultural do país, ganha ainda uma edição especial em exibição nacional na TV Globo, no dia 7 de julho, com o melhor da competição dos bumbás.

“É um desafio fazer essa transmissão, a Globo é a segunda maior emissora do planeta e ela poderia estar cobrindo qualquer outro festival, mas escolheu estar em Parintins. Isso é importante para o estado, para a cidade, e nos coloca em outro patamar. Isso mostra a importância da Amazônia”, disse o governador Wilson Lima.

A festa folclórica, que já é tradicional no calendário cultural amazonense, ganhou destaque nacional com a participação da cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, no Big Brother Brasil 2024.

Graças ao festival, por meio dos espetáculos produzidos pela imaginação dos artistas parintinenses de Caprichoso e Garantido, a festa popular ganhou o título de Patrimônio Cultural do Brasil e expandiu a cultura amazonense para o mundo ver. Com o sucesso da festa, os artistas foram ‘exportados’ para os carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo, levando a arte parintinense além fronteiras.

