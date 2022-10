Time de Tabatinga, Lendários, conquista vários troféus na VII Copa Jaguares de Basquete em Letícia-CO 

Entre os dias 10 a 14 de outubro, a cidade de Letícia-Co sediou a VII Copa Jaguares, Torneio Internacional de Basquetebol. Atletas dos 3 países (Brasil, Colômbia e Peru) participaram da competição. O time Lendários representando o Brasil, levou para o torneio, três equipes no masculino: Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

O torneio que já está em sua 7ª edição, mostrou o alto nível de preparação dos atletas. O time brasileiro ganhou na categoria Sub-17 tornando-se campeão, Bicampeão na Sub-13 e 3° lugar no Sub-15. Ainda tiveram premiação no individual: melhor jogador Sub-13, Italo Gabriel e o maior pontuador, Vitor Rafael no Sub-17.

Com cinco anos de existência, o clube Lendários continua revelando jogadores, alguns deles já na capital amazonense disputando a principal liga de basquete do estado. Para o especialista e fundador do clube Renato Calmont, o projeto social atualmente tornou referência em Basquetebol no município atraindo vários jovens. O clube já é afiliado a Federação de Basquetebol do Amazonas.

“O objetivo é formar atletas de base e pessoas com caráter, objetivando o respeito, humildade e companheirismo. Dias de muito treino para participar do torneio, entramos grandes e saímos gigantes” concluiu o treinador.