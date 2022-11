Tabatinga terá sua 3ª edição da ‘Marcha para Jesus’ com show gospel do cantor Anderson Freire

Em Tabatinga, a 3ª edição da ‘Marcha para Jesus’ está programada para sábado (05/11). Neste ano, o tema do evento religioso será “Tempo de refrigério”.

Atração nacional

Essa edição da Marcha para Jesus contará como um dos maiores nomes da música gospel nacional, Anderson Freire e banda.

No trânsito, haverá o acompanhamento da Guarda Civil Municipal de Tabatinga (GCMT), no trajeto da via principal da cidade, até a chegada dos fiéis no Centro Cultural (Onçódromo) em Tabatinga.

O pastor presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas — (OMEAM — Tabatinga), Eliebe Oliveira, é quem vai conduzir o momento cívico que abre a cerimônia de congraçamento entre as igrejas que compõem (OMEAM — Tabatinga).

“Temos orado principalmente pela família, porque sabemos que muitos dos problemas que vivenciamos na sociedade começam na família. Essas orações são para continuar fortalecendo relacionamentos, casamentos, continuar ajudando os filhos a perdoar os pais que se afastaram. Esperamos esse ano, um público de 15 mil fiéis do município e comunidades adjacentes do Alto Solimoões”, declarou o pastor Eliebe Oliveira.

A história da Marcha para Jesus

Na década de 1980, algumas igrejas de Londres começaram a realizar marchas religiosas. Em 1989, os eventos, que começaram a ser chamados de Marcha Para Jesus, já eram realizados em 45 cidades do Reino Unido. Depois, o ato cruzou fronteiras e chegou a diversos países, incluindo o Brasil.

De acordo com o portal oficial da Marcha para Jesus no país, o apóstolo esteva, atual presidente da organização em território nacional, foi quem trouxe o evento para o país. A primeira edição ocorreu em 1993, na avenida Paulista, em São Paulo.

PROGRAMAÇÃO MARCHA PARA JESUS:

Sexta – feira – 04 de Novembro de 2022

19h – Apresentações culturais das igrejas com coreografias, poesias e bandas gospel locais

Sábado – 05 de Novembro de 2022

17h – Acontecerá a Marcha para Jesus com a saída dos fies:

Templo Central da IEADAM

Cometa Moto center

IFAM — Tabatinga

Fronteira Tabatinga com Letícia — Colômbia

19h – Chegada dos fiéis: centro Cultural (Onçódromo) em Tabatinga.

20h – Show com atração nacional Anderson Freire e banda.

