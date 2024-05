Cantor Zezo encerra Festa em homenagem ao Dia das Mães em Tabatinga

A Prefeitura de Tabatinga comemorou o Dia das Mães com super bingão, sorteios e atrações musicais.

O evento aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença das famílias tabatinguenses que foram convidadas a participar do tradicional Bingão do Dia das Mães.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Saul, o vice Plínio Cruz e a primeira dama Alzenora Cordovil, fazendo a entrega de mais de 150 prêmios para as mamães em comemoração a esse dia especial.

O evento contou com a participação do grupo de dança cultural Amazonas mix da cidade de Letícia e de bandas local.

A festa encerrou com chave de ouro com a tão aguardada apresentação do cantor Zezo Potiguar.

Por: Portal Tabatinga