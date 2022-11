CDC/ALEAM e Procon-AM realizam orientações a lojistas em relação a Black Friday 2022

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) e agentes do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizaram nesta quinta-feira (17), uma blitz em um shopping center, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, com o objetivo de orientar os lojistas quanto aos cuidados a serem adotados durante o período da Black Friday de 2022.

“Estamos fazendo uma ação preventiva na Black Friday. O objetivo maior é resgatar a confiança na relação entre o consumidor e os lojistas. Caso a população tenha problemas durante as compras, a CDC/ALEAM está de portas abertas para ouvir as demandas, reclamações e denúncias de possíveis irregularidades”, disse o deputado estadual João Luiz.

O fiscal do Procon-AM, Pedro Malta, explica que a ação da comissão e do instituto tem um norte de melhorar a transparência da campanha com o consumidor. “Hoje estamos passando nas lojas orientando para que os lojistas identifiquem de fato o produto, que está sendo ofertado na publicidade corretamente”, afirmou Malta.

Para o funcionário público, Marcelo Chagas, a ação dos poderes Legislativo e Executivo são de suma importância para o consumidor. “Às vezes as pessoas são lesadas por desconhecer o valor dos preços, então, essa blitz é muito importante”, contou.

O consultor Gabriel Caio destaca que a ação da CDC/ALEAM e Procon é muito produtiva, pois traz benefícios para os lojistas e também ao consumidor. “Os dois ficam atentos do que pode e não pode durante a Black Friday”, concluiu.

FOTOS: MAURO SMITH