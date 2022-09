A 15 dias das eleições, Wilson mantém liderança em nova pesquisa, com 35% das intenções de voto

A 15 dias do primeiro turno, pesquisa do Instituto Quaest Consultoria e Pesquisa, divulgada na quarta-feira, 14 de setembro, mostra que Wilson Lima (União Brasil) segue liderando as intenções de votos para reeleição ao Governo do Amazonas, com 35% da preferência do eleitorado na pergunta estimulada.

Na análise espontânea, em que o nome do candidato não é apresentado na pergunta, Wilson também é o primeiro colocado, com 23% das intenções de votos.

Esta é a sexta pesquisa que mostra a liderança de Wilson Lima no primeiro turno das eleições, que acontece no próximo dia 2 de outubro.

O levantamento entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 7 e 11 de setembro e possui margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi protocolada junto à justiça eleitoral sob os números AM-08471/2022 e BR-04922/2022 no dia 8 de setembro de 2022.

Fonte: Portal Da Amazônia

Foto: Federal Produções