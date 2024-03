Zona Franca aprova 33 projetos que vão gerar mais de mil empregos no PIM

Na semana em que a Zona Fraca de Manaus completa 57 anos, a 313ª reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou, nesta sexta-feira (1), 33 projetos industriais e de serviços. No total, as iniciativas somam um investimento de R$ 1,2 bilhão, com previsão de geração de 1.084 empregos e faturamento de R$ 6,4 bilhões.

Somando todos os projetos aprovados desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as seis reuniões do CAS resultaram em 211 projetos para a Suframa, com previsão de 6.260 novos postos de trabalho e faturamento estimado em R$ 32,4 bilhões.

Entre os projetos avaliados e aprovados pelo CAS estão os de produção de motocicleta elétrica, bicicleta elétrica, televisor em cores com tela de cristal líquido, monitor de vídeo com tela de luminescência orgânica (Oled) para uso em informática e microcomputador portátil.

O maior volume de investimentos projetados é do setor de eletroeletrônicos, incluindo bens de informática. Juntos, os oito projetos representam R$ 695 milhões de investimentos projetados, sendo R$ 232 milhões em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na região da Amazônia Ocidental e Estado do Amapá, e geração de 265 postos de trabalho.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) a conta com aproximadamente 500 empresas, concentradas na área delimitada pela legislação (Manaus e seus arredores), com produtos, em sua maioria, de bens de consumo que abastecem o mercado brasileiro. É responsável por uma média de 112,5 mil empregos diretos, além da geração de empregos em outros Estados do Brasil, seja na venda dos bens finais ou ainda na comercialização de insumos para a produção industrial.

