Vice-prefeito Plinio Cruz divulga agenda de reuniões com líderes políticos na capital

O vice-prefeito Plínio Cruz, esteve em reuniões estratégicas com líderes políticos e gestores. Segundo suas postagens nas redes sociais, as reuniões tiveram como objetivo, buscar parcerias e soluções para demandas do nosso município.

Plínio esteve reunido com o secretário de habitação de Manaus, Jesus Alves, com os deputados Wilker Barreto e Comandante Dan, onde foi discutido sobre políticas habitacionais, melhorias na infraestrutura do município, educação, saúde e segurança pública.

Ele finalizou a agenda de reuniões com a visita ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Deputado Estadual Roberto Cidade, onde recebeu apoio político a sua pré candidatura a prefeito de Tabatinga.

Secom PMT