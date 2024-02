Vai fazer uma festa e não sabe por onde começar? Vai na Picardias, a loja mais completa da tríplice fronteira

A loja Picardias é a loja com a maior variedade de produtos de festa e com o melhor preço do mercado.

Se você vai fazer uma festa ou realizar qual quer tipo de evento, não perde tempo não, vai na Picardias, porque lá, além de todos os itens necessário para a sua festa, você pode contratar a Picardias para fazer a sua decoração, mas se você preferir, pode alugar também, os acessórios que você precisa para realizar aquele evento especial.

Além de uma ampla variedade de produtos como: convites, velas, copos, pratinhos temáticos, porta doces, balões de todos os tamanhos, modelos e cores, pinhatas em temas variados, taças, kits de balões, cortinas metálicas, números metálicos, entre outros, você também encontra, sexta de aniversario, sexta de café da manhã, maquiagem, acessórios de cabelos, brincos, colares, bolsas e muito mais.

Picardias ajuda você a realizar a festa perfeita.

A loja está em novo endereço: Carrera 10 8-19 no centro de Leticia (próximo ao Banco Popular).

Mais informações pelo WhatsApp: +573209949853

Siga: Picardias Amazonas

