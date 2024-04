Conheça o Centro Veterinário Amazon Paws

O Centro Veterinário Amazon Paws é o mais completo e diferenciado da região porque, oferece uma ampla gama de serviços como: consultas, histórico médico digital, diversos tipos de cirurgias, exames laboratoriais, ecografias, hospitalização, banhos com medicamentos, e muito mais. Além disso, o Centro também conta com petshop e farmácia, tudo em um único local para proporcionar o melhor atendimento para o seu animal de estimação.

O Amazonas Paws tem uma equipe de excelentes profissionais, dentre eles, três médicos veterinários e uma auxiliar técnica em veterinária, para atender de forma eficiente o seu pet com todo amor, carinho e cuidado que ele merece!

La você também encontra picolés e sorvetes para o seu animalzinho se deliciar nos dias mais quentes, além de brinquedos e todos os acessórios que seu pet precisa.

O centro conta com um consultório, uma sala para procedimentos cirúrgicos, uma sala de laboratório com vários equipamentos exclusivos para certos procedimentos e para os exames de laboratório e uma sala para a realização de limpeza do seu animal de estimação.

Venha conhecer o espaço mais completo de veterinária da tríplice fronteira, agende uma consulta para seu pet.

O Centro Veterinário Amazon Paws está localizado na Calle 19 número 4-05 bairro Costa Rica- Leticia.

Para maiores informações ligue para:+573112887037