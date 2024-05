Governo mantém concurso unificado em todo país no próximo domingo

O Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, vai mesmo ser realizado, no próximo domingo.

Nas redes sociais, a realização do concurso foi questionada por candidatos que farão a prova no Rio Grande do Sul, que está em situação de calamidade por causa dos temporais. O adiamento chegou a ser pedido pelo governador Eduardo Leite e por parlamentares.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirmou que serão adotados esforços para garantir a participação dos candidatos.

No Rio Grande do Sul, são pouco mais de 80 mil inscritos, que farão provas em dez cidades, incluindo Santa Maria e Santa Cruz do Sul, que estão entre os municípios mais afetados.

O Ministério informou ainda que, agentes da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas vão atuar para garantir a normalidade na aplicação do exame para os candidatos, garantindo inclusive o acesso às provas.

Nessa quinta-feira (2), eram 141 pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais que cortam o estado.

O Enem dos Concursos tem mais de 2,1 milhões de inscritos, sendo o maior já realizado no país.

Fonte: Radio Agência