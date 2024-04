Conheça a representante da Colômbia na Confraternidade Amazônica 2024

Em comemoração aos 157 anos de Letícia, que ocorreu na quinta-feira (25), foi realizado na Concha Acústica o Reinado Interbairros, um evento cujo objetivo é escolher a representante oficial da Colômbia para o Festival da Confraternidade Amazônica.

Os leticianos e moradores da tríplice fronteira tiveram a oportunidade de prestigiar um belíssimo evento cultural, repleto de apresentações de danças e cantores locais. No total, foram 31 apresentações que envolveram grupos de danças de comunidades indígenas, grupos de dança da terceira idade, Matriarcas del Amazonas, grupo de dança infantil da Casa da Cultura, grupo de dança LGBTQI+ e os tradicionais grupos de danças de Letícia como Nuevas Estampas, Amazonas Mix, Ritmo Amazônico, entre outros.

O evento teve início às 17:30 e contou com a participação do prefeito Elquin Uni, da Primeira Dama e gestora Social Eliana Cardenas, secretários, e uma população que lotou as arquibancadas do local. Treze belas jovens participaram do concurso, sendo avaliadas com seus trajes típicos durante o desfile das escolas pela manhã, e posteriormente nos trajes de banho e social à noite. Após a escolha do top 5, aconteceu a rodada de perguntas e em seguida a decisão do júri, que resultou na escolha da vencedora.

1 lugar para: Larisa Quintero Barrera, representante do bairro Afasinte.

2 lugar para: Yaritza Michely Macedo, representante da comunidade indígena de Nazaré.

3 lugar para: Luz Juliana Sanchez Vergara, representante dos bairros, Gaitan e Colômbia.

Parabéns a todas as belas jovens que participaram, especialmente à linda Larisa Quintero que partir deste grandioso evento, terá a oportunidade de representar a Colômbia em busca de mais uma sonhada coroa.

Nós do Portal Tabatinga, Desejamos a ela e às demais colocadas, muito sucesso e que aproveitem ao máximo essa experiência única!

E aí o que acharam do resultado?

Acompanhe imagens dos melhores momentos no evento.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga