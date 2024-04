Na Picardias do Amazonas você encontra lindas sextas infantis para presentear

No dia 27 de abril, comemora-se o Dia das Crianças na Colômbia, e a Picardias já está com lindas cestas temáticas infantis para você presentear o seu príncipe ou a sua princesa. Para as crianças que moram na fronteira, a comemoração é dupla! Então, papai e mamãe já sabem: o Dia das Crianças está chegando, alegre e adoce o dia da criançada com uma linda sexta de doces com o personagem favorito delas. Eles vão amar!

A Picardias é a loja mais completa de festa e presentes da nossa região!

Há 8 anos oferecendo os melhores produtos e serviços com o melhor preço da tríplice fronteira.

Agora em novo endereço:

Carrera 10 8-19 no centro de Letícia (próximo ao Banco Popular).



Pedidos e orçamentos pelo whatsApp:

+57 320 994 9853.



Pircardias transforma seu sonho em realidade!



Siga: @picardias.amazonas



#anunciosportaltabatinga