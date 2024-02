Urnas funerárias indígenas de mais de 500 anos são encontradas em quintal de ribeirinhos no interior do AM

Urnas funerárias de mais de 500 anos foram encontradas no quintal de uma casa de ribeirinhos em Alvarães, no interior do Amazonas. Com a descoberta, o Instituto Mamirauá organizou uma expedição até à comunidade para coletar os objetos e realizar pesquisas.

Segundo o arqueólogo Eduardo Kazuo, os artefatos representam a última ocupação indígena que antecede a invasão europeia na Amazônia a partir de 1500.

De acordo com o instituto, as urnas são conhecidas, pelos cientistas, como pertencentes à fase Tefé da Tradição Polícroma da Amazônia. Os diferentes povos que podem ter fabricado e utilizado essas cerâmicas viveram pela calha do rio Solimões, Negro, Madeira e seus afluentes, abrangendo boa parte do estado do Amazonas.

“As urnas funerárias são recipientes cerâmicos, normalmente com várias simbologias expressas em seu corpo e que eram utilizadas para armazenar e enterrar os ossos de seus entes queridos. E assim como qualquer sociedade no mundo, sempre houve um cuidado especial para quem falecia”, afirmou.

A região onde as urnas foram encontradas possui mais de 300 sítios identificados, segundo o instituto, mas somente uma dezena deles foram escavados. Apesar de ser uma baixa quantidade de sítios pesquisados, frente ao montante identificado, esses poucos sítios já forneceram informações inéditas aos pesquisadores sobre a antiga história da região, como a localização dessas antigas aldeias, sua relação com o meio ambiente e as diferentes culturas indígenas que habitaram a região.

Fonte: G1 Amazonas