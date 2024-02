Unidos de Coimbra é o bloco vencedor do BC Folia 2024

O tradicional carnaval do município de Benjamin Constant contou com a disputa dos blocos na última noite de carnaval. Esse ano, o bloco Unidos de Coimbra foi o grande vencedor da disputa com o tema Coimbra Uma Viagem na Mitologia Grega.

A Unidos de Coimbra surgiu em 1980 através dos amigos, Sargento Reis e Sargento Alberico, ambos naturais do Rio de Janeiro, que na época trabalhavam no Hospital de Guarnição de Benjamin, período comandado pelo exército brasileiro. Na época a competição era entre as escolas de samba do município, a Escola de Samba Unidos de Coimbra foi campeã do carnaval benjaminense em 1981, 1082,1984 e 1987. Anos mais tarde as escolas de samba do município deixaram de se apresentar foi quando surgiram os blocos de carnaval e a escola de samba Unidos de Coimbra se transformou em bloco representado com as cores vermelho e branco.

Com música própria, a apresentação desse ano, levou para a avenida personagens da mitologia grega, entre eles Zeus, Afrodite, Apolo, Era, Atena entre outros.

O bloco mostrou muita organização e beleza no bumbodromo, e contou a história da Mitologia Grega por meio dos itens e das 4 alas, finalizou o desfile destacando a origem das olimpíadas.

O segundo lugar ficou para o bloco Unidos do Centro e o terceiro para o bloco As Marias.

Parabéns aos vencedores desse ano, parabéns Unidos de Coimbra pelo título e belíssima apresentação.

Por: Silvana Castelo Branco