Trânsito Seguro: Educação nas Escolas para um Futuro Melhor

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), da continuidade as ações nas escolas que iniciaram em fevereiro, para preparar os futuros condutores para um trânsito mais consciente e seguro.

Dessa vez, a equipe do IMTT, composta por Raiane Hilário Chunhã e Raquel Freitas, visitou a Escola Marechal Rondon para a realização de palestras educativas para o ensino médio e para o EJA. A ação deu início nos últimos dias do mês de março e nas primeiras semanas do mês de abril.

Essas ações nas escolas visam orientar os alunos a respeitar as regras de trânsito, valorizar a vida e tornarem-se agentes de mudança no trânsito.

Ao longo do ano, mais escolas serão visitadas para que um número maior de alunos possa participar e aprender como é possível ter um trânsito mais responsável e seguro em nosso município.

Fonte: IMTT