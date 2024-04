Times brasileiros seguem sem vitórias na copa Libertadores

E os brasileiros seguem sem vencer na Libertadores da América.

Nesta quarta-feira, o Botafogo perdeu em pleno Nilton Santos por três a um para o Júnior Barranquilha, da Colômbia. O Fluminense foi até o Peru e empatou com Allianza Lima em um a um. O Palmeiras, com time reserva, segurou empate com San Lorenzo, da Argentina ,também, por um a um.

Copa Sul-Americana, o Cuiabá, em casa, empatou com Lanús, da Argentina em um a um. O Bragantino, jogando no interior paulista, venceu um Coquimbo, do Chile, por um a zero. O Fortaleza foi até o Paraguai e venceu o Sportivo Trinidense por dois a zero.

Nesta quinta-feira, Taça Libertadores da América, sete da noite, o Atlético Mineiro está na Venezuela para encarar o Caracas. Nove da noite, o São Paulo está em Córdova para enfrentar o Talleres, da Argentina.

Goleiro do São Paulo, Rafael, fala sobre essa estreia do tricolor paulista .

Pela Copa Sul-Americana, nove da noite, o Cruzeiro estreia diante do Universidade Católica no Equador.

