Brasil estreia com vitória no hexagonal final do sul-americano

A Seleção Sub-20 estreou bem na fase final do Campeonato Sul-Americano! Nesta terça-feira (23), no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil (EQU), o Brasil ganhou da Argentina por 2 a 0 na abertura do hexagonal. Os gols foram marcados por Gi Fernandes e Ana Flávia.

O resultado faz a equipe brasileira largar na liderança, somando os primeiros três pontos. Em busca do decacampeonato, a Seleção volta a campo nesta sexta-feira (26), às 20h30, contra o Paraguai.

Durante esta etapa da competição, quatro equipes se classificam para a Copa do Mundo da categoria. A Colômbia, que avançou para a fase final, já está garantida no torneio. O país será sede do Mundial deste ano.

Só deu Brasil no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Gi Fernandes conseguiu soltar o grito de gol. A lateral recebeu o passe de Vendito e bateu de fora da área na gaveta. A partida continuou intensa, com a Seleção impondo o seu estilo de jogo e dominando as ações. Nos acréscimos, Ana Flávia ampliou para a Seleção, marcando seu terceiro gol na competição.

Fonte: D24am.