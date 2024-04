Tabatinga ganha Posto de Migração da Delegacia de Polícia Federal

No dia 9 de abril foi inaugurado em Tabatinga, o Posto de Migração da Delegacia de Polícia Federal. A Instalação do Posto é um Marco para o município, tendo em vida que em todo o estado do Amazonas só existem três Postos de Migração localizados em Manaus, e Tabatinga passa a ser o primeiro município a ser contemplado com esse importante Posto que dará mais celeridade a todos os processos migratórios e demais demandas da tríplice fronteira.

No evento estiveram presentes o prefeito Saul Bermeguy, os Delegados da Policia Federal, Ricardo Raposo, Francisco Gonçalves Perez, Chefe da Policia Federal no Alto Solimões, Daniel Dallas, responsável pelo setor de migração e o Superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Humberto Ramos.

O Portal Tabatinga conversou com Chefe da Policia Federal no Alto Solimões, Francisco Gonçalves Perez, sobre a importância do Posto em nosso município. Francisco inicia falando que Tabatinga tem muito menos projeção do que ela deveria ter, e destaca que a cidade deveria ser olhada pelo Brasil de uma forma geral como uma região extremamente estratégica em todas as vertentes, seja na parte de polícia judiciada de investigação e de combate ao crime, seja na parte de polícia administrativa voltada a prestação de serviço ao cidadão.

Gonçalves destaca que a cidade de Tabatinga é uma das poucas fronteiras no Brasil que é tríplice, por isso, uma região que carecia desse serviço e uma atenção maior, e que nesse sentido, o Surpreendente Dr. Humberto Ramos, teve a iniciativa de abrir o novo Posto, onde foi firmado um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Tabatinga e que em tempo recorde, com a colaboração de todos, hoje o Posto e Migração é uma realidade no município, que agora vai atender a população dos três países de uma forma mais adequada.

Ele também fala sobre os serviços que serão ofertados no Posto de Migração que são eles: emissão de Passaporte, Passaporte de Emergência, Regulamentação e Regularização Documental de Estrangeiros que aqui residem, a Concessão de Domicilio e as Análises de Pedido de Refúgio.

O Posto está localizado na rua Coronel Berg, no bairro das Comunicações, no segundo andar do prédio onde funciona a Secretaria de Assistência Social. O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira pela manhã das 8h às 12h, e pela tarde das 14h às 17h.

Por: Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga