Saiba como foram os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

Começamos com a Taça Libertadores. Mesmo com um homem a mais no segundo tempo, o Flamengo ficou no empate com o Millonarios em 1 a 1.

O Grêmio, na altitude de La Paz, perdeu para o The Strongest por 2 a 0.

Na Copa Sul-Americana, Belgrano e Inter ficaram no zero a zero. O Athletico Paranaense goleou o Ameliano do Paraguai por 4 a 1. E o Corinthians ficou no empate com o Racing do Uruguai em 1 a 1.

Nesta quarta-feira, tem mais Copa Libertadores com três brasileiros em campo. Às sete da noite, o Botafogo recebe o Júnior de Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Às nove e meia da noite, duas partidas. Com transmissão da Rádio Nacional, o Fluminense vai até Lima, no Peru, para encarar o Alianza Lima.

O meia tricolor Lima fala se quer balançar as redes na casa do adversário.

Já o Palmeiras está em Buenos Aires para enfrentar o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina.

Agora, na Copa Sul-Americana. O Cuiabá recebe o Lanús, da Argentina, na Arena Pantanal, a partir das sete da noite.

O atacante do Dourado, o paraguaio Isidro Pitta, fala sobre o duelo contra os hermanos.

Às nove da noite, em Assunção, no Paraguai, o Fortaleza joga contra o Sportivo Trinidense, no Estádio Defensores del Chaco.

Fonte: Radio Agência