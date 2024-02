ROLÊ ALEATÓRIO! Ronaldinho Gaúcho viraliza ao participar de reality

O ex-jogador e campeão mundial de 2002 foi convidado pela emissora turca TV8 para participar do programa “Survivor All Star”. Nas imagens é possível ver Ronaldinho vestindo uma camisa de basquete do time Boston Celtics, sorridente e falando em espanhol.

O reality também tem a intenção de fazer com que os participantes passem por situações extremas, episódio a episódio. Ronaldinho Gaúcho foi chamado para ajudar em uma das provas, que na realidade era uma pelada entre as duas equipes. As filmagens ocorreram na República Dominicana.

Fonte: D24am.