Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24

Rodriguinho foi o décimo eliminado nesta terça-feira (27) do BBB 24. O cantor deixa o reality com78,23% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Lucas Henrique, com 14,82% dos votos. A menos votada para sair foi Fernanda, com 6,95% da média de votos.

Durante o discurso, Tadeu Schmidt falou sobre paradoxos e como a vontade do brother sair pode refletir ou não na berlinda. O apresentador também lembrou falas do pagodeiro dentro da casa e citou o carisma do artista.

O brother se despede de Beatriz e afirma: “Fica tranquila, a gente está jogando. Vocês continuam”.

Na sequência, o cantor fala com Davi. “Aquilo que ele falou foi pra você. Quando eu brigava com você, eu via o meu filho”.

Rodriguinho se refere ao trecho do discurso de Tadeu Schmidt para sua Eliminação, em que o apresentador disse que o cantor “é capaz de olhar exatamente para esse rival e enxergar o próprio filho”.

Fonte: D24am