Resultados do Brasileirão e os jogos desta Quarta-feira

Na abertura da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia venceu o Fluminense, de virada, por dois a um, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quarta mais sete partidas. Grêmio e Athletico Paranaense se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Bragantino recebe o Vasco da Gama, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Atlético Mineiro e Criciúma jogam na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Palmeiras e Internacional se enfrentam no Arena Barueri. Fortaleza e Cruzeiro tentam a segunda vitória na competição na Arena Castelão, no Ceará. Juventude e Corinthians duelam no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

E, finalmente, o jogo que a rádio nacional transmite, Flamengo e São Paulo direto do Maracanã.

O meia do Flamengo, o uruguaio Nicolas De La Cruz projetou o duelo frente ao tricolor do Morumbi.

Fonte: Radio agência