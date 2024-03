Quem sai? Novo Paredão do BBB 24 é formado por Alane, Davi e Michel

Alane, Davi e Michel formam o 11º Paredão do BBB 24! A berlinda foi formada na noite de domingo (3) com a indicação de Michel pelo líder Lucas Henrique, Davi pela indicação do Big Fone e Alane como a mais votada da casa.

Davi tinha direito a um contragolpe e puxou Yasmin Brunet. Porém, a sister acabou se salvando do Paredão após vencer a prova do Bate e Volta. A prova de sorte consistia em escolher os números e certos passar de fase.

Na etapa final, os três participantes estavam na mesma fase e a modelo levou a melhor ao escolher o número 28.

Por ordem alfabética, Alane começa e justificativa por que quer continuar na casa mais vigiada do Brasil. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Sábado é meu aniversário de 25 anos e eu espero de todo o meu coração que vocês me ajudem a permanecer para continuar realizando esse sonho”, diz ela.

Agora, é a vez de Davi! “Eu vim aqui para o Big Brother para ser verdadeiro e sincero. Sou uma pessoa alegre e divertida. Não tenho medo de me entregar para o jogo, vim aqui para jogar mesmo. Ganhar e perder faz parte do jogo, é natural. Estou aqui para me entregar de coração”, diz o baiano.

O terceiro é Michel! O brother explica o motivo de querer continuar no BBB 24. “Estou aqui estreando o Paredão. Eu espero continuar aqui, vocês estão vendo o meu jogo, minha movimentação inteira para estar aqui. Não é à toa que estou estreando só depois da meta do jogo”, diz ele.

