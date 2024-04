Nesta terça-feira começa segunda rodada do Brasileirão

Nesta terça-feira, tem a abertura da segunda rodada do Brasileirão Série A, com total cobertura da Rádio Nacional.

Bahia e Fluminense jogam às nove e meia da noite no Estádio da Fonte Nova, em Salvador.

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, fala sobre o meia Lima, criticado muitas vezes pelo torcedor tricolor.

Outros jogos da rodada: nesta quarta mais sete partidas. Grêmio e Athletico Paranaense duelam na Arena do Grêmio. O Bragantino recebe o Vasco da Gama em Bragança Paulista. Atlético Mineiro e Criciúma jogam na Arena MRV.

Palmeiras e Internacional se enfrentam no Allianz Parque. Fortaleza e Cruzeiro tentam a segunda vitória na competição na Arena Castelão. Juventude e Corinthians jogam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Fonte: Radio Agência