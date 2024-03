Mudanças nas regras eleitorais estão na pauta do Senado esta semana

A expectativa é que as novas regras eleitorais sejam debatidas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já nesta semana. O senador Marcelo Castro (MDB – PI) já apresentou aos líderes dos partidos seu relatório, que sintetiza a lei eleitoral e propõe a criação de três propostas de emenda à Constituição.

Entre as principais mudanças, aumento de 4 para 5 anos dos mandatos políticos, o fim da reeleição para o executivo, e também a possibilidade de coincidência entre as eleições federal, estaduais e municipais, que podem ocorrer no mesmo dia.

A mudança no Código Eleitoral, prevê, entre outros pontos, a obrigatoriedade de que juízes, procuradores, policiais e militares deixem seus cargos 4 anos antes para disputarem as eleições.

Fonte: Radio Agência