Mesatenista do Amazonas é convocado para Seleção Brasileira

O atleta amazonense Argemiro Cândido, 13 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Tênis de Mesa para o Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia. O amazonense, fará parte da equipe sub-13 masculina que disputará uma vaga no Pan-Americano da categoria, sendo o único representante da região Norte do país.

Em 2024, Argemiro Cândido conquistou 6 etapas do TMB Estadual e, em 2023, alcançou o terceiro lugar no World Table Tennis (WTT) Etapa de Rosário, na Argentina. Resultados que somaram pontos no ranking internacional, o credenciando a ser convocado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

O Campeonato Sul-Americano será disputado no Coliseo Polifuncional Evo Morales Ayma, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. O torneio acontecerá entre os dias 20 e 25 de maio, e servirá de classificatório para o Campeonato Pan-Americano da modalidade. Na seleção sub-13 Argemiro terá a companhia dos atletas Leandro Ferreira, Vitor Thiofilo e Flávio Coelho.

Fonte: D24am.