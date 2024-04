Manejo do pirarucu de Atalaia do Norte é vencedor do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

O trabalho em torno do manejo do pirarucu e pesca esportiva no Vale do Javari, realizado pela prefeitura do município de Atalaia do Norte, foi vencedor na categoria inclusão produtiva na etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), idealizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A solenidade de entrega da premiação vai acontecer no dia 17 de abril, em Manaus. Vale destacar que Atalaia do Norte, a partir de agora, concorre ao prêmio nacional na categoria que será realizado em Brasília. A atual gestão resgatou e reativou o manejo do pirarucu em comunidades indígenas e ribeirinhas do Vale do Javari, incentivou a pesca esportiva e criou o Festival da Pesca Manejada de Atalaia do Norte (Festpeman), cuja primeira edição aconteceu em 2023. Na etapa estadual no Amazonas, um total de 20 projetos de 14 prefeituras concorreram a um total de 8 categorias. Os vencedores estaduais, que é o caso de Atalaia do Norte, têm a oportunidade de representar seus estados na fase nacional em cada categoria, os vencedores nacionais vão receber o prêmio em Brasília.

Para Denis Paiva (União), prefeito de Atalaia do Norte, “Este prêmio vem como reconhecimento de todo o esforço e compromisso firmado pela nossa gestão para o desenvolvimento de Atalaia do Norte, pois temos um potencial inigualável que merecia ser utilizado de forma justa e consciente para beneficiar nossos ribeirinhos e indígenas”, enfatizou.

O gestor afirmou, ainda, que é uma honra imensurável receber o prêmio do Sebrae que em mais de 20 anos de história vem reconhecendo iniciativas que fazem a diferença em municípios de todo o Brasil. “Me encho de orgulho em representar Atalaia do Norte neste momento que, sem dúvidas, vai entrar para a nossa história. Isso só nos incentiva a dar continuidade aos projetos de manejo e pesca esportiva e dá ainda mais certeza que estamos caminhando para a direção certa”, pontuou Paiva.

Por: Matheus Tenazor