Loretana Lucia Arellano representará o Perú no Miss Mundo

A modelo Lucia Arellano está na próxima edição do Miss Mundo que teve início no dia 17de fevereiro e terá a grande final no dia 9 de março na Índia.

Aos 16 anos, Arellano já fazia parte da pré-seleção de vôlei de Loreto. Aos 18 anos seu mundo mudou completamente, quando ela ingressa aos certames de beleza, deixando para traz sua paixão pelo esporte pelas longas passarela.

Seu novo desafio será representar Iquitos no Miss Mundo 2024 que será realizado na Índia.

Loreto é um departamento do Peru localizado no nordeste do país, na Amazônia peruana e sua capital é Iquitos que faz limite ao norte com o Equador e a Colômbia, ao leste com o Brasil, ao sul com Ucayali e ao oeste com San Martín e Amazonas.

Desejamos sorte a belíssima representante loretana!

Por: Silvana Castelo Branco