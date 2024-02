Líder indígena Paulo Marubo morre em Manaus

Morreu nesse final de semana, sábado (3), o líder indígena que coordenou, por três vezes, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, no Amazonas. Paulo Marubo estruturou a Equipe de Vigilância da Univaja e liderou as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em 2022.

Segundo o advogado e sobrinho, Eliésio Marubo, o líder indígena estava com rins e fígado comprometidos por causa de hepatite, de acordo com a Funai, decorrente de diversas epidemias e surtos epidemiológicos que atingiram a região do Vale do Javari.

Paulo Marubo, 44 anos, chegou a precisar de reposição de plaquetas no sangue e da retirada de líquidos do abdômen. Ainda de acordo com o sobrinho, o ex-coordenador da Univaja chegou a ser levado para Tabatinga, depois para Manaus, onde deu entrada no Hospital 28 de Agosto, mas permaneceu no corredor da unidade, sem receber o devido cuidado médico.

Em nota, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira reconheceu o legado deixado por Marubo, afirmando que ele “criou condições para que a floresta e as vidas que ali habitam sigam em pé”.

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, escreveu nas redes sociais que a “vigorosa atuação” de Marubo ficou “conhecida muito além das fronteiras da Amazônia”. E que, no assassinato de Bruno Dom, “a voz de Paulo Marubo se ergueu clamando por justiça e pela proteção dos indígenas do Vale do Javari”

A Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que recebeu “com enorme tristeza” a notícia sobre a morte de Marubo, “liderança que fez um importante trabalho no Vale do Javari em defesa dos povos indígenas da região”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, informou que Paulo Marubo foi internado na última terça-feira (30) no Hospital 28 de Agosto e transferido no mesmo dia para uma UTI, “onde foi assistido pela equipe multidisciplinar da unidade” e que o “paciente recebeu todo o atendimento necessário”.

