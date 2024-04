Ivete Sangalo vai reunir 100 fãs para show acústico da turnê ‘A Festa’, em Manaus

No dia 1º de junho, a partir das 16h, Manaus será a primeira cidade do Brasil a receber a turnê ‘A Festa’, da cantora Ivete Sangalo, na Arena da Amazônia. Além do show de abertura, 100 fãs também poderão curtir uma apresentação acústica da artista que ocorrerá após o término do concerto no palco principal da turnê. O pocket show vai acontecer no espaço VIP Lounge Experience.

A ação está incluída no Clube da Veveta – A Festa, um dos pacotes de ingressos disponíveis ao público, no valor de R$ 2.655 que, além do show exclusivo com a cantora, também inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta – A Festa;

Acesso exclusivo a passagem de som;

Backstage tour;

Banheiro exclusivo;

Bar exclusivo;

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque;

Pôster comemorativo da turnê (edição limitada e exclusiva) Laminado Ivete Sangalo VIP Lounge Experience;

Oportunidade de foto em frente ao cenário VIP do tapete vermelho para comemorar sua noite;

Receptivo (ponto de encontro) e traslado exclusivo até o local do show (ida e volta);

Entrada antecipada no local do show;

Receptivo VIP no local;

Customização de camisetas (disponibilidade limitada);

Mainha VIP Lounge Experience: ponto para carregar celular.

Em Manaus, os ingressos para a turnê de Ivete Sangalo estão sendo vendidos a partir de R$ 50, no site da Bilheteria Digital.

A artista baiana retorna à Arena da Amazônia após 20 anos, desde o seu último show no local em 2004. Os shows de ‘A Festa’ comera seus 30 anos de carreira.

Fonte: G1 Amazonas