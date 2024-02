Isabelle e Beatriz ganham Prova de Resistência do Líder no BBB 24

Beatriz e Isabelle são a última dupla a deixar a Prova do Líder de Resistência do BBB 24. As sisters permaneceram na disputa por 5 horas e 7 minutos de prova. Ao deixarem o Provódromo, elas comemoram: “Obrigada!”, exclamam. As duas também se emocionam e não escondem o choro.

Fernanda e Pitel foram as penúltimas a deixarem a competição. Enquanto a dupla ainda resistia na disputa, Pitel declarou: “Não aguento mais, não. Desculpa”. “Não tem problema”, respondeu Fernanda. A alagoana, então, se jogou na piscina de espumas.

Se consagradas campeãs, Beatriz e Isabelle precisarão decidir qual das duas será a Líder da semana e quem receberá o valor em dinheiro que foi acumulado durante a disputa, de R$ 44,2 mil. A Prova do Líder de Resistência durou 5 horas e 7 minutos. MC Bin Laden e Lucas Henrique foram os primeiros a deixar a competição com poucos minutos de prova.

Logo após a saída dos dois, Michel e Raquele também não conseguiram resistir. Rodriguinho e Leidy Elin foram depois, e permaneceram na disputa por cerca de meia hora. Yasmin e Wanessa deixaram o Provódromo na sequência, e Davi e Matteus acabaram se desequilibrando e abandonaram a disputa pouco depois de completarem três horas de prova.

