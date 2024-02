Governo anuncia construção de primeiro hospital indígena no país

O Brasil vai ganhar o primeiro hospital indígena para atendimento ao povo Yanomami. Será em Boa Vista, Roraima. A nova unidade de saúde está entre as medidas da área de saúde para apoiar as ações emergenciais diante da crise na região, como explica o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba.

“Esse hospital como hospital de retaguarda, e que leve os serviços de atenção especializada, de média e de alta complexidade, para aquela região. Entendendo que os serviços de saúde da nossa rede de Roraima, em Boa Vista, é um sistema que no ano passado acabou colapsando também. Teve uma emergência decretada. Tem um cenário de crise humanitária de refugiados vindo da Venezuela”.

Também foram anunciadas construção do Centro de Referência em Surucucu, e as reformas de 22 unidades básicas de saúde indígenas e da Casa de Apoio à Saúde Indígena, em Boa Vista.

Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vai ser construída ainda, uma casa de governo na capital de Roraima, composta por 13 ministérios.

Para a construção da casa de governo e do hospital, o Ministério dos Povos Indígenas garantiu R$1,2 bilhão.

Um Inquérito de Saúde Indígena está sendo feito, em parceria com o Instituto IBGE para identificar a subnotificação de dados no território. De acordo com o Censo de 2023, são 27 mil indígenas vivendo no território Yanomami. No entanto, os sistemas oficiais do Ministério da Saúde indicam uma população de 31 mil pessoas.

O objetivo do inquérito é compreender o que ocorreu com essas pessoas que não aparecem no Censo.

Desde janeiro de 2023, o número de profissionais na região foi aumentado, o investimento em ações de saúde, dobrado, e o Ministério trabalhou para garantir a assistência e combate às principais doenças, como a malária e desnutrição no território Yanomami.

