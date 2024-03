Governo antecipa pagamento do 13º do INSS

O pagamento do 13º salário será antecipado para beneficiários do INSS neste ano. O decreto assinado pelo presidente Lula está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13). A primeira parcela do abono será depositada em abril, mês que vem, e a segunda será paga em maio, conforme o calendário de pagamento.

Em todo o país, 33,7 milhões de beneficiários receberão o repasse. O investimento total do Governo Federal é de R$ 67 bilhões, em duas parcelas de R$ 33,8 bilhões.

Terão direito ao 13º salário pessoas que receberem, em 2024, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. Além daqueles que tiverem auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente.

A primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do benefício. A segunda será paga com valor correspondente a diferença dos 50% antecipados e o total do abono anual.

O 13º é pago normalmente no segundo semestre. Mas, desde a pandemia de covid-19 tem sido adiantado para estimular a economia.

Fonte: Radio Agência