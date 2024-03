Cuide de você, com o renomado ginecologista e obstetra Alvaro León Lara

É muito importante cuidar da sua saúde íntima e de sua gestação, com um especialista que tenha vasta experiência com o cuidado da saúde da mulher, são quase 40 anos cuidando das mulheres no período de gestação e pós-parto.

Exames realizados pelo Doutor Álvaro Leon: Ecografia 2D, 3D e 4D, Ecografia mamaria, Ecografia Abdominal total, tratamento de Menopausa, tratamento contra infertilidade, Cirurgia de reconstrução ginecológica, realização de parto normal e Cesária, prevenção do câncer do colo do útero e de mama e todas as cirurgias ginecológicas.

O Dr. Álvaro Leon atende no Centro de Especialista do Amazonas localizado na Cra. 10 14-07 em frente ao supermercado Hiper Kosto, via do aeroporto de Leticia.

Seja qual for a sua necessidade, agende a sua consulta com o profissional mais renomado da tríplice fronteira, pelo telefone: +573103057398.