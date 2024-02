Criança indígena é a primeira a ser vacinada contra dengue em Manaus

A indígena Anita, de 10 anos, da etnia Koripako, foi a primeira criança a receber a dose da vacina Qdenga, em Manaus. A imunização, que iniciou na quinta-feira (22) na capital, aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque das Tribos, na Zona Oeste. A USF atende 34 mil usuários, incluindo os indígenas de 35 etnias que residem na região.

Anita foi à unidade acompanhada da mãe, Sandra Rodrigues, que comemorou a imunização com a primeira vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) contra os sorotipos da dengue. No cenário atual da dengue, Manaus já registrou 997 casos confirmados da doença.

Até o momento, Manaus já recebeu 65.037 doses da vacina Qdenga.

Fonte: G1 Amazonas