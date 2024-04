Está à venda esse paraíso natural no coração de Benjamin Constant. Com 76 hectares, esse lindo lugar é o refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Localizado na estrada do Crajarí, o sítio conta com o igarapé que dá acesso ao rio, ampla área verde com arvores frutíferas e dois açudes para criação de peixes.

Para maiores informações entre em contato com o número: +573106951311