Conheça as candidatas do Reinado Interbairros de Letícia

No último sábado (6) aconteceu a apresentação das 16 candidatas que estarão concorrendo ao Reinado Interbairro em Letícia.

O evento foi realizado no hotel Tropical Vibes em Tabatinga e contou com a presença do Prefeito de Letícia Elquin Uní, da Secretaria de Cultura, Esporte y Educação, da Gestora Social, Eliana Cárdenas Mora e equipe organizadora do concurso.

O Reinado Interbairro 2024 tem como tema: “Belleza Que Florece”. A vencedora do concurso passa a ser a representante oficial da Colômbia na Confraternidade Amazônica de 2024.

E aí quem leva essa coroa?