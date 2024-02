Conheça a nova Garota Pérola do Javari

O concurso Garota Pérola do Javari foi realizado no dia do aniversario de Atalaia do Norte na ultima sexta feira (23) , oito candidatas participaram do certame, em traje esportivo, típico e traje de gala.

A grande vencedora foi a bela jovem Jayne Pinheiro, o segundo lugar ficou para Luiza Isabelle e o terceiro lugar para Adriana Bastos.

Parabéns Jayne Pinheiro pela conquista da coroa e a todas as candidatas que participaram do concurso, não é fácil participar de um certame de beleza, sem duvida, todas deram o seu melhor.

Por: Silvana Castelo Branco