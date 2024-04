Com fim do BBB, Matteus conhece mãe de Isabelle e faz pedido

O BBB 24 chegou ao fim com Isabelle Nogueira no 3º lugar. Porém, os internautas estão curiosos para saber como vai ficar o relacionamento da amazonense com Matteus, o gaúcho que conquistou o 2º lugar do reality show.

Durante o Bate-Papo, os dois comentarem sobre o futuro fora do programa. Durante a entrevista, a mãe de Isabelle participou por chamada de vídeo e Matteus aproveitou para fazer um pedido para ela.

“Se a senhora liberar, eu poderia ficar mais pertinho da sua filha”, disse Matteus, ao que a mãe de Isabelle respondeu: “Oh, meu Deus! ”

“Porque eu acho muito importante isso… a gente tem muito o que conversar aqui fora, é óbvio, porque a gente tem uma vida que a gente nem conhece aqui dentro”, continuou o segundo colocado do BBB 24. “Mas, com certeza… imagina essa cunhã-poranga do meu lado”, completou.

Os apresentadores do programa, Tatá Ferzosa e Ed Gama, aproveitaram também para questionar o gaúcho: “É namoro?”, perguntaram os apresentadores. “Nós vamos conversar”, rebateu Matteus.

“A gente vai conversar, tem muita coisa a se encaixar ainda”, disse Isabelle. “Matteus é um príncipe, é uma pessoa incrível.”

Por fim, o assunto sobre o futuro dos dois terminou com a cunhã revelando que o gaúcho conseguiu consquistá-la: “Me conquistou e confesso que não sou fácil de ser conquistada assim”, finalizou.

Após a entrevista no Bate-Papo, Matteus ainda conheceu pessoalmente a mãe de Isabelle no quarto do hotel onde os brothers e as sisters estão hospedados para os compromissos pós-BBB 24.

