Carnaboi inicia nesta sexta-feira em Manaus; confira as atrações

O tradicional Carnaboi, festa carnavalesca ao ritmo do boi-bumbá, acontece nesta sexta-feira (9) e sábado (10) no Studio 5, zona sul da capital. O Esquenta Carnaboi, que foi realizado nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, foi uma forma de chamar o público para o evento. A festa movimentou os amantes dos bois com diversas atrações musicais e atividades.

O Carnaboi, assim como o Esquenta, será um evento aberto gratuitamente ao público, e com muitas atrações relevantes que trarão o repertório dos Bois de Parintins para o Studio 5. Seu diferencial, será a apresentação de um grande show com itens oficiais do Festival de Parintins, em ambos os dias de festividade.

O encerramento do esquenta trouxe atrações de destaque para o palco. O público pôde cantar e dançar ao som das toadas dos bois Caprichoso e Garantido

com as vozes de Patrick Araújo, Edilson Santana, Fabiano Neves, Grupo Toada de Roda, Black Marialva, Adriano Aguiar e Felippe Jr.

Sexta-feira (9)

19h – 19h40 – BOIS BRILHANTE, GARANHÃO E CORRE CAMPO

19h45 – 20h25 – MÁRCIA NOVO & CURUMINS DA BAIXA

20h30 – 21h10 – MARA LIMA & LUANITA RANGEL

21h15 – 21h55 – CARLINHOS DO BOI & TONY MEDEIROS

22h10 – 23h30 – SHOW DOS ITENS OFICIAIS DOS BOIS BUMBÁS

23h40 – 00h20 – EDILSON SANTANA & MÁRCIA SIQUEIRA

00h25 – 00h50 – PATRICK ARAÚJO

00h55 – 01h20 – SEBASTIÃO JR

01h25h – 01h50 – ARLINDO NETO & JR PAULAIN

Sábado (10)

19h – 19h40 – GRUPO A TOADA & ROBSON JR

19h45 – 20h25 – PAULINHO VIANA & MÁRCIO DO BOI

20h30 – 21h10 – PA CHAVES & CARLOS BATATA

21h25 – 22h45 – SHOW DOS ITENS OFICIAIS DOS BOIS BUMBÁS

22h55 – 23h35 – FABIANO NEVES & KLINGER JR.

23h40 – 00:20h – ISRAEL PAULAIN & LEONARDO CASTELO

00h25 – 01h05 – PRINCE DO CAPRICHOSO & EDMUNDO ORAN

01h10 – 01h40 – DAVID ASSAYAG

01h40 – 02h25 – CANTO DA MATA & GRUPO KBOCLOS

