‘Carnaboi 2024’ será nos dias 9 e 10 de fevereiro no Studio 5 em Manaus

O ‘Carnaboi 2024’ vai ocorrer nos dias 9 e 10 de fevereiro no Studio 5 Centro de Convenções, Zona Sul da capital, segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas acompanhem a folia.

O evento que chega a sua 23º edição tem entrada gratuita.

Este ano, o Carnaboi 2024 fará parte do Projeto “Carnaval na Floresta”, realizado pela Fundação Rede Amazônica, e prevê diversas ações socioambientais durante todo o Carnaval deste ano. Além disso, os dois dias de Carnaboi terão transmissão pela Rede Amazônica.

“Em 2024, nós da FRAM em correalização com o Grupo Rede Amazônica faremos, através do projeto carnaval na floresta, não só uma série de ações socioambientais, mas também uma cobertura especial do carnaval. Acompanhando as bandas e blocos de rua e o carnaboi, evidenciando e divulgando essa mistura cultural de ritmos na Amazônia.”, destacou Mariane Cavalcante, diretora institucional da Fundação Rede Amazônica.

Fonte: G1 Amazonas