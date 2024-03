BBB: Deniziane faz harmonização facial e web compara com Isabelle Nogueira

A ex-siter do BBB 24, Deniziane, realizou uma harmonização facial e após o resultado ser divulgado, os internautas nas redes sociais compararam com Isabelle Nogueira que ainda continua concorrendo ao prêmio do reality.

Alguns dos traços físicos modificados po Deniziane foram o queixo, lábios, nariz, olheiras e a maçã do rosto. “E a Deniziane que fez harmonização e ficou parecendo a Isabelle? ”, comentou internauta.

Logo quando entrou no BBB, um vídeo antigo de Isabelle Nogueira resgatado por internautas deu o que falar nas redes sociais. Isso porque a Cunhã-Poranga do Boi Garantido teve uma notável mudança em seu rosto nos últimos dez anos.

O vídeo gravado em 2014 quando a amazonense tinha 21 anos chamou a atenção de muitos internautas que chegaram a afirmar que não seria a mesma pessoa.

Fonte: D24am.