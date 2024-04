Atriz amazonense está em elenco de filme que concorre à Palma de Ouro em Cannes

A atriz amazonense Isabela Catão, formada em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), faz parte do elenco do filme “Motel Destino”, do cineasta brasileiro Karim Aïnouz, que concorre à Palma de Ouro, principal premiação do Festival de Cannes, mais importante evento de cinema mundial.

A seleção para entrar no elenco do longa foi uma árdua peneira, como conta a própria Isabela.

Isabela concorreu com mais de 500 atores e atrizes. Uma vez conquistada a vaga no elenco, a atriz seguiu para Beberibe, no interior do Ceará, onde a produção foi filmada. “Foram três semanas de estada em Beberibe, que foi a cidade onde a gente filmou, mas eles já estavam filmando antes”.

Formada em teatro pela UEA, Isabela Catão disse não esquecer que os alicerces de sua carreira estão fincados no Amazonas.

Mesmo com a notoriedade que está ganhando ao trabalhar com um renomado diretor do cinema nacional, e já tendo trabalhado em outras produções de alcance nacional, Isabela não vislumbra uma carreira nacional com muita facilidade.

