Aproveite o seu dia na sorveteria Mundo Mágico enquanto seu filho se diverte!

Com um espaço voltado para a criançada, a sorveteria Mundo Mágico é o lugar certo para você levar seu filho para se divertir.

O local conta com a área de lanche e sorveteria, área de jogos e brinquedos e área para eventos. Isso mesmo, você pode realizar a festinha do seu filho no Mundo Mágico, a criançada vai amar!

O parque infantil conta com: pula- pula, mine tobogã, jogos de mesa, parede para escalar, quadra sintética, piscina de bolinha, entre outros.

A sorveteria conta com um variado cardápio para o seu lanche da tarde como: milk-shakes, saladas de frutas, sucos, coquetéis, crepes tradicionais e vegetarianos, sanduiches tradicionais e vegetarianos e muito mais.

A soverteria Mundo Mágico está localizado, na Avenida Internacional, 10-44, bairro San Martin em Leticia.

Horário de funcionamento: durante a semana de 13h ás 21h e fim de semana, das 14h às 22h.

Faça seu pedido pelo número: +573208147621

Esperamos você para viver essa delícia de experiência!