Davi Brito venceu a última prova do BBB 24 e garantiu a vaga na final do reality show. O baiano estava disputando contra Alane Dias. As informações são do site metrópoles.

Com a vitória de Davi Brito, a paraense disputa o último paredão contra Isabelle e Matheus. Além de finalista, Davi também ganhou uma picape que custa a partir de R$ 281.900.

Ao chegar na casa após a prova, Davi gritou no gramado: “Eu sou finalistaaa, finalista”, disse o baiano enquanto a paraense chorava pela derrota.

Fonte: D24am